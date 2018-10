Omar diz que eleição presidencial atropelou a regional no AM

Manaus - O candidato a governador do Amazonas pelo PSD, Omar Aziz, chegou na manhã deste domingo (7) na Escola Estadual Vicente Schettini, Zona Sul de Manaus, por volta das 9h para votar. Aziz chegou acompanhado do prefeito Arthur Neto, da esposa Nejmi Aziz e do candidato ao Senado pelo PSDB, Plínio Valério.

Em diálogo com a imprensa no local, o candidato ao governo pelo Partido Socialista Democrático (PSD) falou sobre a porcentagem de sua posição nas pesquisas de intenção de voto. Ele afirmou que está confiante em uma possível vitória e acredita que deve estar presente no segundo turno.

“A pesquisa verdadeira é a partir das cinco horas da tarde. Nós apresentamos as propostas para dar solução aos problemas e espero que o povo possa discernir bem e nos ajudar a chegar ao segundo turno", contou o candidato.

Perguntado sobre alguma preferência de candidato para a eleição à presidência da república, Omar alfinetou: “O único candidato que eu não voto de jeito nenhum é o Geraldo Alckimin.

Após a votação, o postulante cumprimentou os seus eleitores que o aguardavam no local e seguiu com a mesma caravana na qual chegou para acompanhar o voto do prefeito Arthur Neto em outro colégio no Centro de Manaus.

Leia mais:

Candidatos ao Governo do Amazonas miram interior na reta final das eleições

Em último comício, Nejmi Aziz discursou sobre defesa da família