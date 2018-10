Destaque nas últimas pesquisas, Wilson Lima vota e crê na vitória

Manaus - O candidato a governador Wilson Lima (PSC) votou, na manhã deste domingo (7), na Escola Estadual Sant'Ana, na avenida André Araújo, no bairro Aleixo, Zona Centro-Sul da capital. Wilson estava acompanhado do candidato a vice-governador na chapa, Carlos Alberto, e do candidato ao Senado pelo partido REDE, Luiz Castro.



Lima se disse confiante com as pesquisas eleitorais que o colocam no segundo turno, e agradeceu o carinho que tem recebido nas viagens pelo estado. "Estamos com uma expectativa positiva. Fizemos uma campanha limpa e sem ataques, ao lado de pessoas que representam o novo. Caminhamos, ouvimos as pessoas, e nossa principal aliança foi com o povo", afirmou.

Wilson ainda disse confiar e respeitar o trabalho dos pesquisadores eleitorais. "Jogo é jogo, treino é treino, pesquisa é pesquisa, voto é voto. Confio na pesquisa oficial que sairá ás 17h, que é o que o povo quer. E eu tenho certeza que hoje o povo do Amazonas vai fazer história".

Sem intercorrências

Mesmo recebendo o candidato Wilson Lima, a Escola Estadual Sant'Ana não foi palco de nenhuma intercorrência ou crime eleitoral, segundo a supervisora eleitoral da escola, Elis Neves.

"Nós abrimos as seções normalmente às 8h da manhã. Até às 10 não registramos nenhuma ocorrência. Tudo segue na normalidade. O que nós temos são as filas, mas consideramos que seja normal, já que nessa eleição são muitos votos para depositar", salientou.

Desejo de mudança

O motorista Everaldo Medeiros, de 41 anos, foi um dos que enfrentou fila na Sant'Ana. Ele chegou à escola às 8h da manhã, e às 9h40 ainda não tinha votado. Acompanhado do filho, ele ressaltou que o que o movia para votar era o desejo de mudança.

"Na minha opinião, tem que haver mudança. Já faz um tempo que a gente só vê promessas e não vê resultado. Meu pensamento hoje é que tem que haver uma mudança no Brasil e no Amazonas", salientou.

