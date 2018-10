Primeira hora de eleição registra queda de energia e troca de urna

Manaus - A primeira hora de votação no AM começou tranquila, mas ainda assim com registro de ocorrências. Os bairros Compensa I e II, na Zona Oeste e São Francisco, na Zona Centro-Sul tiveram registro de queda de energia antes do início da votação, além disso, dez urnas já apresentaram problemas e precisaram ser substituídas e outra teve problema no papel de impressão.

Outro ponto ressaltado pelo Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) Desembargador João Simões foi o grande número de santinhos e propaganda eleitoral espalhados na rua, próximos aos locais de votação. "É lamentável que isso ocorra e, com certeza, assumiremos um compromisso de punir tanto os responsáveis pelo crime, quanto os candidatos que seriam beneficiados", pontuou.

No interior, as eleições seguem tranquilas, até o momento não foram registradas ocorrências em nenhum dos outros pontos do Amazonas.Para aqueles que quiserem fazer alguma denúncia sobre propaganda indevida ou irregularidade constatada nas eleições podem utilizar o Aplicativo Pardal, da Justiça eleitoral, ou vir até o prédio do TRE-AM.

