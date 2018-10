Acompanhado da vice Rebecca Garcia, Amazonino vota na Sefaz

Manaus - O governador Amazonino Mendes (PDT), candidato à reeleição, votou por volta das 9h, acompanhado da candidata a vice Rebecca Garcia, na sede da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), na avenida André Araújo, bairro Aleixo, Zona Centro-Sul de Manaus.

Após exercer o compromisso, sem encontrar dificuldades na sessão de votação, o candidato concedeu entrevista coletiva à imprensa e desejou sorte ao seus concorrentes.

"Aproveito o momento para saudar todos os candidatos e sem exceção desejo a todos eles , boa sorte", declarou Amazonino.

O candidato destacou a importância de exercer a democracia e fez um balanço dos 45 dias de campanha.

"A eleição é uma das coisas mais bonitas que temos na democracia. Cumpro minha obrigação com o coração cheio de esperança. É impossível viver sem emoção em uma campanha. Foram dias de interação com a população, de ouvir problemas, desejos, as expectativas e esperança da sociedade", disse o candidato.

Sobre os resultados, Amazonino confiante, ressaltou que a cima de tudo deve respeitar a vontade dos cidadãos. "É a população que dita as normas, o povo é o nosso patrão e como tal, encaramos todo o processo. Quero realmente fazer valer a vontade do povo", finalizou.

