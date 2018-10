Você vota em candidato que espalha santinhos ao redor das escolas?

Manaus - O prazo para distribuição de santinhos com propaganda eleitoral encerrou às 22 horas do dia 6 de outubro. No entanto, várias ruas em Manaus amanheceram, neste domingo (7), sujas com materiais de vários candidatos.

Na rua Dalmir Câmara, no bairro São Jorge, Zona Oeste, os panfletos ficaram espalhados próximo à Escola Estadual Fueth Paulo Mourão. Timidamente, um eleitor, ainda indeciso no voto, abaixou-se para pegar um santinho de candidato.

Os santinhos são jogados principalmente próximo às escolas | Foto: Ione Moreno

Além da sujeira nas ruas, a equipe de reportagem encontrou um casal do Estado de Minas Gerais. Naturais da cidade Ibitiura, o pastor Alex Pereira, de 32 anos, e a esposa dele, a pedagoga Fabiana Ramos, de 27 anos, residentes na capital há dois meses, esperam por mudanças nessas eleições.

"Eu penso que a política ainda tem jeito. A política é o meio que temos para organizar todas as coisas. Não é fácil governar no Brasil com essa quantidade de partido", disse.

