Berg da UGT vota e pede que eleitores acreditem na renovação

Manaus - O candidato ao Governo do Estado Nindberg Barbosa (PSOL), mais conhecido como “Berg da UGT” (Psol), votou na Escola Estadual Pedro Silvestre, no bairro São Raimundo, Zona Oeste de Manaus, por volta das 9h15.

Pela primeira vez, a escola recebe um eleitor como candidato ao Governo, assim como é a primeira vez que Berg está em uma disputa eleitoral. O candidato espera que o voto traga mudanças para o Amazonas.

Candidato concorre à eleição pelo PSOL | Foto: Andreza Cunha

"Nossas expectativas são muito boas. As pessoas querem mudanças e nós estamos dando essa oportunidade de mudar, por isso precisamos que o eleitor e os políticos contribuam com as nossas políticas públicas e tenham zelo pelo nosso dinheiro", disse o candidato.

Questionado sobre o número de casos de violência entre eleitores de partidos opostos, o candidato garante "que não se envolve nesse tipo de situação" e pede que "o eleitor tenha consciência, pois isso não engradece nada", disse Berg.

Caso não seja eleito, Berg da UGT garante que vai procurar, junto da população, fazer as cobranças necessárias sobre todas as áreas de interesse para o povo do Amazonas.

"Nós precisamos de pessoas que estejam comprometidas com a saúde, a educação, o transporte, a segurança, a falta de emprego e renda. Caso eu não seja eleito, eu quero que vocês, junto comigo, cobremos e fiscalizemos por melhorias nas nossas políticas públicas", finalizou o candidato

