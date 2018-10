Suspeito de compra de votos, homem é detido com R$ 15 mil em Manaus

Manaus - Um homem foi detido, na manhã deste domingo, com uma quantia de R$15 mil, que supostamente seria utilizado para compra de votos. De acordo com o delegado da Policia Federal, Fábio Pessoa, o suspeito será ouvido e, se constatado a suspeita de corrupção, será punido de acordo com a legislação.

A Polícia Federal disse que não poderia passar a coligação que o suspeito faz parte, pois a ocorrência ainda está em andamento.

No sábado (6), conforme o delegado uma pessoa foi preso com R$ 20 mil. Segundo ele, esse foi único ato de infração lavrado, ou seja, constatado, até o momento. "No sábado encontramos um funcionário público com R$ 20 mil que seriam utilizados para compra de votos", explicou.

