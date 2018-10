‘O Amazonas me quer’, diz David Almeida durante votação em Manaus

Manaus - O candidato ao Governo do Amazonas pela coligação "Renova Amazonas", David Almeida (PSB) saiu de casa para votar na manhã deste sábado (7), por volta das 9h. David saiu em passeata da residência onde mora na rua José Chavalier, no Morro da Liberdade, até o colégio onde vota, no bairro Betânia, ambos na Zona Sul de Manaus.

Na Escola Estadual Antônio Lucena Bittencourt, o candidato votou por volta das 10h e se mostrou confiante quanto a ida para o segundo turno das Eleições 2018 para governador. Caso fique fora da disputa, o candidato não revelou se irá apoiar outra coligação.

"A hipótese de que eu não vou para o segundo turno não está nem em questão. O povo do Amazonas me quer. Durante o pouco tempo que fiquei no governo fiz muito pelo povo amazonense", disse David.

Na escola, David preferiu ficar na fila como qualquer outro cidadão, abrindo mão da prioridade garantida pela Justiça Eleitoral por ser candidato. "Não sou melhor que ninguém, vou aguardar minha vez como todo mundo", finalizou.

O vice de David, o candidato Chico Preto, disse que vai acompanhar David, durante a gestão no Governo, seja aonde ele for. "Nós fechamos essa parceria, e é nela que estamos confiantes junto com o povo do Estado", disse.

O deputado estadual Serafim Corrêa acompanhou David durante a votação. Para ele, os candidatos do PSB devem ocupar a maioria das cadeiras em todos os cargos que estão sendo concorridos.

"Estamos confiantes de que a maioria dos candidatos do partido sejam eleitos pela população brasileira. Continuamos confiantes ainda quanto à chegada de David ao segundo turno", explicou Serafim.

