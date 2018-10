‘É hora de escolher o melhor, e no 2º turno o menos pior’, diz Lúcia

"Agora é hora de escolher o melhor", disse Lúcia | Autor: Fabiane Moraes

Manaus - A candidata Lúcia Antony (PCdoB) chegou às 10h15, no Instituto de Educação do Amazonas (IEA), acompanhada da candidata à reeleição no Senado, Vanessa Grazziotin (PCdoB) e do presidente estadual da sigla comunista, o ex-deputado estadual, Eric Bezerra. Na ocasião, a comunista permaneceu na fila para realizar o voto, mesmo com a permissão de ser atendida imediatamente, conforme a Legislação Eleitoral.

Candidata estava acompanhada da senadora Vanessa Grazziotin | Foto: Lúcia Antony

A candidata, que apresentou crescimento nas últimas pesquisas eleitorais divulgadas, informou que aproveitou os últimos dias de campanha para visitar amigos e falar sobre a importância de escolher um melhor governante, para um Amazonas melhor.

Questionada sobre a possibilidade de não ir para o segundo turno e qual candidato poderia apoiar, ela esclareceu que este assunto será tratado após o resultado da votação deste domingo (7). “Agora é hora de escolher o melhor, e no segundo turno o mesmo pior”, concluiu a candidata.

