'O mais importante é exercer o voto', diz Plínio Valério

Manaus - Em uma das escolas mais movimentadas de Manaus, o candidato ao Senado, Plínio Valério (PSDB), votou na manhã deste domingo (7) na Escola Estadual Marechal Hermes, Nova Esperança, Zona Oeste.

Com grandes filas desde antes das 8h, o candidato demorou a entrar na sessão e disse que aposta no segundo turno para o pleito ao governo do Amazonas.

Durante a votação, Plínio Valério, falou sobre a importância | Foto: Nicolas Daniel Marreco

"Votei e torço para que meu candidato vá para o segundo turno. Quanto à minha candidatura, a decisão final vai ser tomada hoje e tenho grandes expectativas", projetou.

Ele ainda disse que não pode estimar o seu apoio, caso a sua chapa perca, pois o "jogo ainda está no primeiro turno". Plínio terminou incentivando o eleitor a exercer o direito da cidadania nas urnas.

"O mais importante é exercer o voto. O cidadão não pode deixar de estar participando ativamente neste processo importante que define o futuro da nação", completou.

O candidato ao senado cumprimentou eleitores | Foto: Nicolas Daniel Marreco

Com 14 seções eleitorais na escola, em torno de 5 mil eleitores devem comparecer no local até às 17h. Para o industriário Ailton de Oliveira, de 35 anos, é comum em todo período eleitoral o grande tempo de espera.

"Estou esperando há 15 minutos, mas ainda vai demorar mais. Como são seis candidatos para votar, o pessoal costuma demorar mesmo", opinou.

