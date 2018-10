Ministro da Educação, Rossieli Soares declara voto em Omar e Alckmin

Manaus - O ministro da Educação, Rossieli Soares, foi uma das personalidades de Estado que votaram em Manaus neste domingo (7). O ministro chegou a Manaus na quinta-feira (4), para eventos do Ministério da Educação (MEC), e depositou seu voto no Centro Educacional Adalberto Valle, no conjunto Morada do Sol, na Zona Centro-Sul de da capital.

Rossieli, que assumiu a pasta da Educação no mês de abril deste ano, disse que a eleição é o ápice da democracia em sociedade. "Vivemos um momento difícil no país e no Amazonas, e é nesse momento que transformamos a esperança num futuro verdadeiro. Acredito que o Amazonas e o Brasil estão em um rumo certo para a sua decisão", salientou.

O ministro ainda declarou seu voto em Geraldo Alckmin (PSDB) para a presidência da República, e no senador Omar Aziz (PSD) para o governo do Estado. Na visão dele, o próximo presidente e o próximo ministro precisam priorizar a educação básica.

"Um terço das crianças no Brasil hoje, aos 9 anos de idade, não conseguem escrever uma palavra simples. Isso é um absurdo. É preciso que o próximo ministro priorize a educação básica e a alfabetização", salientou.

Outra prioridade apontada pelo ministro a partir de 2019 é justamente a melhora do Ensino Médio. "A gente tem, hoje, 1,6 milhão de jovens fora da escola a cada ciclo do Ensino Médio. Precisamos formar bem os nossos jovens e, o melhor caminho para isso, é o investimento na formação e valorização do professor", completou.

Leia mais:



Alckmin: vamos aguardar o resultado da urna com muita confiança

‘O Amazonas me quer’, diz David Almeida durante votação em Manaus