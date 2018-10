Em votação, Vanessa fala sobre inclusão de mulheres na política

Manaus - A candidata à reeleição na bancada amazonense no Senado, Vanessa Grazziotin (PCdoB), votou na Escola Estadual Marechal Hermes, no bairro Nova Esperança, Zona Oeste, na manhã deste domingo (7), onde aproveitou para falar sobre a inclusão da mulher no pleito ao qual está concorrendo, e reafirmou seu apoio à Lucia Antony (PCdoB), única candidata mulher na disputa pelo Governo do Estado nestas eleições.

"Lutamos para que este quadro de cargos maioritários masculinos seja justamente revertido. Nestas eleições, tivemos uma novidade boa. 30% do fundo eleitoral é dirigido obrigatoriamente às mulheres. Isso foi uma conquista nossa e quero persistir nisso", defendeu.

Venessa votou na Escola Estadual Marechal Hermes, no bairro Nova Esperança | Foto: Nícolas Daniel Marreco

Projetando sobre uma possível vitória, ela disse que como senadora pelo Amazonas pautou sua campanha em apresentação de novas propostas e na prestação de contas de seu cargo público.

"Estou muito satisfeita com o resultado alcançado até aqui e espero no retorno daquilo que acredito. Caso eu não consiga a reeleição, vou continuar no suporte da minha chapa nacional e regional pelos mesmos ideais. Independente disso, vou sempre lutar a favor do povo junto com quem estiver eleito", finalizou.

| Foto: Nícolas Daniel Marreco

Na escola onde vota, aproximadamente 5 mil eleitores estão registrados para comparecer em 14 seções eleitorais até às 17h de hoje. A funcionária pública Andrea Fontes, de 49 anos, disse que é um dia especial para decidir os próximos anos para o Estado e o País.

"É essencial que todo cidadão exerça esse direito. Vi idosos e deficientes físicos marcando presença nas cabines, e é esse o exemplo que tem que ser seguido", concluiu.

