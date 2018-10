Prefeito Arthur Neto vota acompanhado de Omar Aziz

Manaus – O prefeito da cidade Arthur Neto (PSDB) chegou para cumprir o dever cívico de votação nas eleições 2018 na manhã deste domingo (7) por volta das 9h no Colégio Amazonense Dom Pedro II, no Centro da capital.



O chefe do executivo esteve acompanhado da primeira dama Elisabeth Valeiko, e do candidato ao governo do Amazonas, Omar Aziz (PSD), além do postulante ao senado, Plínio Valério (PSDB).

Antes de chegar à sua sessão eleitoral, Arthur Neto acompanhou primeiramente o candidato Omar Aziz (PSD) durante a votação do concorrente ao governo nas eleições de 2018. Em seguida, acompanhado pelo mesmo grupo com o qual chegou, o prefeito seguiu para sua zona eleitoral.

No local o prefeito conversou com alguns eleitores e com a imprensa. Arthur aproveitou a oportunidade do diálogo para se posicionar sobre o momento de polaridade política que o país vem enfrentando. Ele afirma que é necessário trabalhar pelo bem da sociedade em comum e evitar ao máximo alianças políticas que visam interesses pessoais.

“Eu estou aqui como um prefeito que quer cada vez mais democracia por isso lutei pela gratuidade dos ônibus, quero garantir que as pessoas tenham direito ao seu poder de voto. O país vive um momento muito inseguro por estar se dividindo pelo ódio e esse é o momento que eu trabalho como uma formiguinha para levar luz aos eleitores”, explicou Arthur Neto.

No local o prefeito não quis usar seu direito de prioridade e preferiu aguardar o momento de votar na fila como qualquer outro cidadão. Após a passada pela urna eletrônica, Arthur seguiu para a Escola Estadual Ângelo Ramazzotti, na Zona Sul de Manaus, onde vota a primeira dama do município Elisabeth Valeiko.

