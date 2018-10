15 mil pessoas deixam Manaus para votar em municípios do interior

Manacapuru - Aproximadamente 15 mil pessoas deixam a capital amazonense neste fim de semana de eleição para presidente, senadores e deputados. A estimativa é da Agência Reguladora dos Serviços do Estado do Amazonas (Arsam) para os três dias, desde a última sexta-feira (5), até este domingo (7).

De acordo com a agência, os destinos mais procurados são os municípios da região metropolitana, como Manacapuru, Itacoatiara, Rio Preto da Eva, Presidente Figueiredo, Iranduba e Itapiranga. Todos os municípios da região metropolitana de Manaus que inclui, ainda, o município de Careira da Várzea e Novo Airão, com mais de 226 mil eleitores.

O monitoramento dos veículos que deixam Manaus é feito em quatro pontos distintos da capital, de acordo com a Arsam: as barreiras das rodovias AM-010 e BR-174, que dão acesso a Rio Preto da Eva e Presidente Figueiredo, respectivamente, pela ponte Jornalista Phelippe Daou, na rodovia AM-070, que dá acesso a Manacapuru e Iranduba, e pela avenida das Flores e também na Rodoviária Municipal.

Na Escola Estadual Isaías Vasconcelos, o tumulto registrado foi nas filas, que ficaram grandes. Eleitores reclamaram da espera | Foto: Joandres Xavier/EM TEMPO

Em Manacapuru, a Escola Estadual José Seffair, considerada o maior colégio eleitoral do município, com 14 seções e quase 4 mil eleitores, abriu as votações às 8h e ainda não havia registrado nenhuma intercorrência pela parte da manhã. "Até o presente momento [13h] tudo acontece na tranquilidade, e aguardamos todos para exercerem sua cidadania", disse a administradora da zona eleitoral Nilda Barbosa.

O militar Ronaldo Paiva, de 52 anos, votou e disse que é importante exercer a cidadania de eleitor. "Jamais podemos perder uma oportunidade de mudar nosso país, principalmente com essa situação crítica de nossos filhos não poderem nem mais sair para brincar em uma praça", disse.

Monitoramento dos veículos é feito em vários pontos, entre elas, a Ponte Jornalista Phelippe Daou | Foto: Joandres Xavier/EM TEMPO

No quilômetro 47 da rodovia AM-070, precisamente na comunidade do Ubim, pertencente ainda a Manacapuru, cerca de 600 pessoas votam na Escola Municipal São João-UBIM. De acordo com o gestor da escola, Irland Magalhães, a votação corria dentro da normalidade e houve apenas um tumulto logo no início da manhã com a abertura das salas. "Algumas pessoas fizeram confusão por lugar em fila, mas logo contornamos com a organização e tudo se resolveu", explicou.



Desse número, cerca de 80 são indígenas da aldeia Tururukari-uka, que vivem nas redondezas. O tuxaua da aldeia, Francisco Uruma, explicou que esse é um momento chave para mostrar que os índios também têm voz. "Durante todo o restante do ano somos esquecidos, mas esse é um momento em que mostramos que existimos e temos importância na sociedade. Para nós, é muito importante comparecer para votar", comentou.

Em Manacapuru, a Escola Estadual José Seffair abriu as votações às 8h e não registrou nenhuma intercorrência até o fim da manhã | Foto: Joandres Xavier/EM TEMPO

Outra situação de tumulto foi registrada no maior colégio eleitoral do município de Iranduba, a Escola Estadual Isaías Vasconcelos, que tem 4,7 mil votantes em 16 seções. "Nas sessões 14 e 1, por conta da grande quantidade de pessoas, as filas ficaram grandes e as pessoas reclamam pela espera, mas não prejudicou o processo de votação. Com a aproximação do meio dia, a tendência é que o fluxo de eleitores diminua" revelou a administradora da zona eleitoral, Eliana Paixão.

O lavador Antônio Moraes, disse que espera que seu voto valha a pena para melhorar o Brasil. "A gente precisa de emprego, tomara que nossos candidatos olhem melhor pela população, independe de quem ganhe. O povo não aguenta mais a situação que está", afirmou.

