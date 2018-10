Eleitores enfrentam grandes filas em 3 escolas na Zona Oeste de Manaus

Manaus - Neste domingo de Eleição (7), eleitores de três escolas da Zona Oeste de Manaus têm votado com tranquilidade, apesar das grandes filas registradas pelo Em Tempo nos locais visitados. Nenhuma ocorrência foi repassada à reportagem pelos policiais ou fiscais do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TER-AM).

Apesar da grande fila na Escola Municipal Professor Joaquim Gonzaga Pinheiro, localizada na rua Voluntários da Pátria, no bairro Vila da Prata, para a aposentada Francisca de Lima, de 62 anos, fazer parte desse ato cívico é uma honra. Mesmo depois de tanta idade, ela faz questão de votar em cada pleito.

Aposentada cumpre dever cívico | Foto: Marcely Gomes

"Toda votação eu estou aqui, quero praticar meu direto enquanto cidadã. O Brasil precisa de governantes melhores, mas só eu e todos os eleitores aqui são capazes de realizar tal mudança por meio do voto", explicou Francisca.

Na Escola Estadual Marques de Santa Cruz, localizada na rua Virgílio Ramos, no São Raimundo, os eleitores encontraram um clima tranquilo, filas mais curtas foram registradas pela reportagem. Mas para a dona de casa Maria do Socorro, de 52 anos, votar é apenas uma obrigação.

A dona de casa foi votar para não perder os documentos | Foto: Marcely Gomes

"Eu estou aqui para não perder meus documentos. Não tem um candidato que salve o Amazonas ou o Brasil, sinceramente, não tenho nenhum preferido", disse a eleitora.

No último colégio visitado pela reportagem, a Escola Estadual Eldah Button, no bairro Compensa, o pleito seguiu na normalidade. Nenhuma ocorrência foi registrada pelos policiais presentes.

A estudante disse ter desistido do cenário político atual | Foto: Marcely Gomes

Para a estudante Rosana Fernandes, de 31 anos, com os políticos que estão no cenário atual, não é possível ter nenhuma mudança no Estado e no País.

"Eu vim votar porque é obrigatório, se não nem estaria aqui. O Brasil não tem mais jeito, está entupido na corrupção e o Amazonas está indo no mesmo caminho", criticou Rosana.

