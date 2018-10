TSE substituiu 964 urnas eletrônicas com problemas em todo o País

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou na tarde deste domingo (7), que substituiu 964 urnas eletrônicas que apresentaram problemas em todo o País. O boletim foi atualizado às 14 horas.

As urnas foram trocadas por outras eletrônicas que fazem parte da reserva de contingência do tribunal. Segundo a Corte, não há registro de votação manual.

Entre o primeiro boletim divulgado pelo tribunal, das 10 horas, e o atual, houve substituição de 654 urnas - no primeiro, a informação era de 310 substituições.

Até as informações mais recentes, urnas com problema representam 0,19% do total das 454.493 dispostas em seções eleitorais.

Os Estados com o maior número de substituições foram Minas Gerais (252), Rio de Janeiro (123), Pernambuco (83), São Paulo (78) e Rio Grande do Sul (54). Em termos porcentuais, as trocas foram feitas principalmente em Sergipe (0,80%), Amapá (0,66%) e Tocantins (0,57%).

Leia mais:

Eleitores enfrentam grandes filas em 3 escolas na Zona Oeste de Manaus

Vídeo exclusivo: assista o grave acidente que matou 2 homens em Manaus