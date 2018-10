Prefeito de Manaus reforça voto em Marina Silva

Arthur Virgílio falou também sobre a possibilidade de segundo turno ao cargo de presidente. | Foto: Márcio Melo

MANAUS- O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio, ao votar na manhã deste domingo de eleições em Manaus (7) reforçou o voto na candidata à presidente Marina Silva.



"Eu vou votar na Marina Silva, uma pessoa descente, direita. Eu não estou muito feliz com essa dicotomia, um puxa para um lado, o outro para outro, eu prefiro andar pelo meio, eu sou do centro”, declarou.

Dissidente do PSDB

Arthur Virgílio falou também sobre a possibilidade de segundo turno ao cargo de presidente. “Com PT e Bolsonaro me sinto entre a espada e o fogo, não respondem ao que eu desejo o que eu quero. Não embarco nas ondas. Meu candidato deveria ser do PSDB, mas sou dissidente dele (Geraldo Alckmin). Tentei disputar (prévias) com ele, sabia que ele perderia. Disse que ele não chegaria a dois dígitos e não chegaria ao segundo turno. Um jornalista me ligou de São Paulo perguntando se eu virei profeta. (E respondi) não, eu apenas observo a realidade com os olhos da realidade”, informou.

Transporte gratuito

O prefeito ressaltou ainda a importância da aprovação do Projeto de Lei que possibilitou a garantia da gratuidade do transporte coletivo para esse primeiro turno de eleições gerais.

“Entendo que esta hora todo mundo fez seu trabalho, participei como cidadão e, como prefeito, cuidei da gratuidade do transporte coletivo para mais gente poder exercer seu direito democrático. Agora é com o povo e com Deus, quem decide tudo”, destacou o prefeito.

Governo do Amazonas

Acompanhado do candidato ao governo do Amazonas, Omar Aziz, o prefeito de Manaus, disse que a união fez parte da campanha eleitoral e permanece no momento decisivo, que é o dia da eleição. “Estou aqui acompanhado o candidato que acho mais apropriado e mais maduro”, declarou. Arthur Virgílio acrescentou que “o resultado que vira das urnas será acatado. O eleito seja Omar, ou seja quem for, no que acertar será apoiado, no que errar obviamente será criticado para corrigir, em função da democracia”.

Leia mais:

Menções a Ciro Gomes e Bolsonaro aparecem em trending topics do twitter

Prefeito de Manaus vota acompanhado do candidato Omar Aziz

Marina Silva vota em Rio Branco e reforça críticas a Bolsonaro e ao PT