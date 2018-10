No Amazonas, 19 pessoas foram presas por crimes eleitorais

Manaus – Durante a manhã deste domingo (7), em que ocorre o primeiro turno das eleições, 19 foram presas por crimes eleitorais no Amazonas. A informação foi divulgada pela da Polícia Civil.



Ainda de acordo com a instituição, 19 prisões, 13 foram registradas no interior do Estado, sendo 3 em flagrante.

Em Manaus, das seis ocorrências registradas, cinco assinaram apenas um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). Desse número, apenas uma prisão foi em flagrante.

A maior parte das prisões são em decorrência da prática de boca de urna, mas também foram registradas prisões por descumprimento da Lei Seca, compra de votos e transporte ilegal de passageiros.

