Boca de urna da DMP aponta Wilson à frente de Amazonino no 2° turno

Manaus - A primeira pesquisa de boca de urna das eleições para governador do Amazonas, feita às 17h deste domingo (7), colocam os candidatos Wilson Lima (PSC) e Amazonino Mendes (PDT) no segundo turno do pleito. A pesquisa DMP/Tiradentes mostra Wilson Lima em primeiro lugar nas intenções de voto, com 38,1%, e Amazonino Mendes em segundo lugar, com 29,2%.

Considerando a margem de erro adotada pelo instituto de pesquisa, Wilson Lima pode chegar até 41,1% das intenções de voto e, para baixo, chega a 35,1%. Já o atual governador, Amazonino Mendes pode chegar à porcentagem máxima de 32,2%, enquanto a mínima pode ficar em 26,2%.

Em terceiro lugar, fica David Almeida (PSB) com 22,2%. Pela margem de erro, pode chegar a 25,2%, na máxima, e 19,2%, na mínima. Já o senador Omar Aziz (PSD), que tentava o segundo mandato para governador, conseguiu 8,7% das intenções de votos. Na margem de erro, pode chegar tanto a 11,7% como a 5,7% dos votos, segundo a pesquisa da DMP.



Outros

A candidata Lúcia Antony (PCdoB) atingiu 1,2% das intenções de voto nas pesquisas e, pela margem de erro, ela pode chegar até 4,2% das intenções de votos. Berg da UGT (PSOL) está com 0,5% das intenções de votos, podendo chegar a 3,5%, e Sidney Cabral (PSTU), com 0,1% dos votos.

