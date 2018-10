Multas por propaganda irregular somam R$ 460 mil, afirma TRE-AM

Manaus – Um balanço apresentado, na tarde deste domingo (7), na sede do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) mostrou que a aplicação de multas somou R$ 460 mil na eleição deste ano.

Segundo o secretário judiciário do órgão, Walber Sousa Oliveira, o valor estabelecido ainda não foi cobrado .

“Esse valor ainda não foi cobrado de cada um dos partidos, portanto, foi feito apenas o levantamento do que será arrecadado com as multas”, disse.

Ainda no balanço apresentado, o secretário falou das ações de combate às fake News divulgadas durante o período eleitoral.

“Tivemos o registro de 151 notícias identificadas como fake News. A maioria das demandas solicitava para excluir o conteúdo, em seguida a identificação do usuário e o rastreamento do IP do computador de onde partiu a divulgação”, explicou.

O TRE-AM julgou, até o dia 17 de setembro, 884 processos de registro de candidaturas, finalizando com 100% dos processos julgados, o que simboliza um aumento de 15% em relação ao ano passado.

