Com 68,27% de seções apuradas, Bolsonaro tem 48,42% e Haddad, 26,56%

São Paulo - Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que está divulgando os resultados parciais da apuração dos votos para presidente da República, com 68,27% das seções apuradas.

O candidato do PSL, Jair Bolsonaro, tinha 48,42% dos votos, seguido por Fernando Haddad (PT), com 26,56%. Na sequência, aparecem Ciro Gomes (PDT), com 12,37%; Geraldo Alckmin (PSDB), com 4,88%. João Amoedo (Novo) tinha 2,76% e Henrique Meirelles (PMDB), com 1,24%.

Cabo Daciolo (Patriota) tinha 1,15; Marina Silva, 0,99%; e Álvaro Dias (Podemos) tinha 0,95%. Guilherme Boulos (PSOL) aparecia com 0,58%. Vera Lúcia (PSTU), Eymael (DC) e João Goulart Filho (PPL) tinham 0,05% 0,04% e 0,03% respectivamente. Brancos representavam 2,64% e nulos 5,85%. Abstenções eram 20,26% do total.

