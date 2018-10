Wilson Lima e Amazonino Mendes disputam 2º turno no Amazonas

Manaus - Após a apuração de mais de 90% dos votos válidos no Amazonas, está confirmado o segundo turno entre o jornalista e apresentador de TV Wilson Lima (PSC) e o atual governador do Estado, Amazonino Mendes (PDT) no próximo dia 28 de outubro.

Neste domingo (7), o resultado reafirmou as últimas pesquisas eleitorais divulgadas recentemente, em que os dois disputariam a preferência do eleitor, numa possível decisão final.

Com o novo pleito marcado, haverá uma pausa de 48 horas, na propaganda eleitoral de TV, que retornará na quarta-feira (10), com dez minutos para cada postulante.

Nestes últimos dias de campanha, Amazonino Mendes se dedicou a fazer carreatas e comícios em Itacoatiara e Parintins e lançou uma das últimas propostas para a próxima gestão, o Bolsa Família Municipal para todo o Estado, cujo o objetivo do programa é auxiliar famílias amazonenses a superar as condições de pobreza e de extrema pobreza.

Já Wilson Lima, também passou por Parintins e visitou Nhamundá. Entre uma das propostas do candidato está a Criação da Casa da Mulher.

