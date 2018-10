Omar Aziz não participará da disputa do segundo turno na eleição do AM

Omar disse que ficará fora da disputa e acompanhará à distância o processo eleitoral. | Foto: Márcio Melo

Manaus - O senador Omar Aziz, derrotado nas eleições para o governo do Amazonas, informou neste domingo (7), por meio de nota, após o resultado das eleições, que não participará da campanha no segundo turno. Com 98% de urnas apuradas, Omar ficou com 8,04% dos votos válidos, correspondendo a 140.330 votos, com classificação em 4º lugar no pleito.



De acordo com a nota, Omar ficará fora da disputa e acompanhará à distância o processo eleitoral.

"Apresentei minhas propostas. Mostrei, em programa de governo detalhado, os projetos para o Amazonas nas áreas de segurança, saúde, educação, geração de emprego, mas o povo fez outras escolhas e essa vontade é soberana. Tenho imenso respeito pela vontade de Deus e do povo e por isso não participarei da disputa do segundo turno”.

O senador destacou que voltará às atividades no Senado Federal defendendo os interesses da população do Amazonas.

O segundo turno das eleições no Amazonas será disputado pelos candidatos Wilson Lima (PSC) e Amazonino Mendes (PDT).



Leia mais:

Wilson Lima e Amazonino Mendes disputal segundo turno das eleições no Amazonas

Wilson Lima diz que é esperança para virar história

Bolsonaro e Haddad no segundo turno rumo à presidência da república