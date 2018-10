De olho na reeleição, Amazonino diz que apoia Bolsonaro no 2º turno

Manaus - Em tom de cansaço e aparentemente muito abatido por conta do dia corrido, o candidato à reeleição ao Governo do Amazonas, Amazonino Mendes (PDT), declarou na noite deste domingo (7), após ficar em segundo lugar no 1º turno do pleito de 2018, que vai apoiar o candidato à Presidência da República, Jair Bolsonaro (PSL).



Segundo Amazonino, Bolsonaro vai apoiar a Amazônia e deve ter um olhar especial para a região Norte como um todo. "Regionalmente, eu não vou buscar apoio de ninguém, mas nacionalmente eu irei apoiar Bolsonaro. Ele vai mudar o País", disse o candidato.

Amazonino estava evidentemente cansado da rotina deste domingo | Foto: Marcely Gomes





Durante o evento, Amazonino ainda ressaltou que preferiu cuidar das ações de Governo do que comparecer a debates vazios e sem propostas. "Eu estive realizando despachos, cuidando da cidade de Manaus e do Estado do Amazonas. Não tenho tempo para bate-papo, tenho um povo para cuidar", falou.

Para Mendes, este segundo turno servirá para que as propostas sejam mostradas, que sejam debatidas no campo das ideias. Amazonino irá enfrentar o candidato Wilson Lima (PSC), no segundo turno das eleições de 2018, para governador.

Candidata e vice-governadora



Rebecca agradeceu aos votos recebidos | Foto: Marcely Gomes

A vice de Amazonino, Rebecca Garcia (PP), esteve presente no evento e, juntamente com Mendes, enalteceram o governo atual. Mendes passou a palavra para Rebecca Garcia (PP), que emocionada, agradeceu a confiança da população amazonense.



"Como Amazonino disse, está na hora de debater do campo das ideias, e isso só será possível porque cada eleitor que votou na gente nos deu a chance de continuar novamente nesse governo realizando o trabalho que estamos fazendo", completou Rebecca.

