Alfredo Nascimento e Vanessa Grazziotin dão adeus ao Senado

Manaus - Com quase 100% das urnas apuradas, a candidata a reeleição ao Senado Federal pelo Amazonas, Vanessa Grazziotin (PCdoB), e o candidato Alfredo Nascimento (PR), estão fora do pleito destas eleições.

De acordo com informações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Plínio Valério (PSDB) e Eduardo Braga (MDB) seguem nas duas primeiras posições, respectivamente. Após uma disputa acirrada entre Braga e Luiz Castro (Rede), o senador amazonense conseguiu a reeleição na reta final.

Alfredo finalizou a apuração em quarto lugar, totalizando mais de 600 mil votos, e Vanessa aparece em seguida, com 11,30% dos votos, totalizando 369.386 votos.

E m entrevista à imprensa nesta manhã , ela afirmou que pautou sua campanha em apresentação de novas propostas e na prestação de contas do seu mandato ao povo. "Estou satisfeita com o resultado final do meu comício", disse.

Já Alfredo vai exercer o seu mandato como deputado federal também até o fim deste ano. Durante a sua campanha, ele usou fortemente o mote de restaurar os trabalhos ativos na rodovia federal BR-319. Fortemente criticado por ser ministro dos Transportes entre 2004 e 2011, ele foi contestado pela ineficácia de sua influência política para agilizar o andamento da obra.

O tucano Plínio Valério despontou em primeiro com mais de 829 mil votos em todo o Estado. Nas últimas posições, Hissa Abrahão (PDT), Luiz Fernando Santos (PSOL) e Rondinely Fonseca (PSOL) marcaram, na ordem, a lista do pleito ao Senado nestas eleições.

