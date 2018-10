Eleitos para 2019, deputados querem reforçar segurança no Amazonas

Capitão Alberto Neto, eleito como deputado federal, disse que quer criar uma polícia especializada para o combate ao tráfico de drogas na fronteira | Foto: Divulgação

Manaus - Eleitos para a Câmara Federal e a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (ALE-AM), quatro representantes amazonenses nos pleitos para deputado estadual e federal fazem parte do sistema de Segurança Pública. Em entrevista ao Em Tempo , eles disseram como pretendem unir forças e quais serão seus primeiros passos para reverter as altas taxas de criminalidade e combater a insegurança no Amazonas.

Eleito em quinta posição na lista dos oito deputados federais, o Capitão Alberto Neto (PRB) recebeu mais de 107 mil votos. Por telefone, ele confirmou que a primeira proposta que irá lançar em Brasília será concentrada contra o crime organizado no Estado.

"Vou trazer o projeto de polícia especializada para as fronteiras do Amazonas no intuito de combater somente o narcotráfico. É essencial que essa guerra pelo controle da cocaína e skunk acabe. Quando este tipo de criminalidade cresce há drogas na escola, policiais morrendo e chacinas na cidade. É contra isso que irei lutar primeiro", projetou.

Estabelecer bases inteligentes em lugares específicos faz parte da proposta do deputado eleito. "Outros estados também consolidam especialistas em segurança e vai ser fácil mudar a legislação penal e trazer mais recursos para a segurança pública amazonense", terminou.

Deputada estadual, Delegado Péricles disse que quer unir especialistas em segurança na Assembleia | Foto: Divulgação

Já no pleito para deputado estadual, o delegado Péricles informou que vai lutar para a atualização tecnológica das forças de segurança na assembleia estadual. "Conheço bem as taxas de criminalidade até porque também sou vítima delas. Precisamos valorizar tanto os policiais militares quanto os civis, e quero investir em novo equipamento para otimizar a atuação ostensiva no Amazonas", completou.

Ele também falou que vai analisar quais os outros colegas eleitos que incluem os mesmos ideais pela segurança para fortalecer projetos de lei que reestruturam a polícia local. A reportagem tentou contato com os candidatos Delegado Pablo e Cabo Maciel, mas não recebeu retorno devido à agenda do comitê dos dois.

