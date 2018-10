Confira quem são os 8 deputados federais eleitos pelo Amazonas

Manaus - Os amazonenses elegeram neste domingo (7), oito deputados federais. A partir do dia 1º de janeiro de 2019, eles devem representar o Estado na Câmara Federal. O mandato é até 2022.

Dos oitos eleitos, dois são novos na política, Capitão Alberto Neto (PRB) e o Delegado Pablo, do PSL. Atilas Lins (PP) e Silas Câmara, do mesmo partido do Capitão Alberto Neto, foram reeleitos.

José Ricardo, Sidney Leite (PSD) e Bosco Saraiva (SD) saem da Assembleia Legislativa do Amazonas (ALE-AM) para a Câmara em Brasília.

Veja a lista de deputados federais eleitos pelo Amazonas:

José Ricardo (PT) 11,19%

Delegado Pablo (PSL) 8,60%

Atila Lins (PP) 6,73%

Silas Câmara (PRB) 6,65%

Capitão Alberto Neto (PRB) 6,08%

Marcelo Ramos (PR) 6,06%

Sidney Leite (PSD) 4,39%

Bosco Saraiva (SD) 3,15%

