Quase 500 mil deixaram de votar no Amazonas

Manaus - Dos mais de 2,8 milhões de eleitores aptos a votar no Amazonas, 469.693 não compareceram às urnas neste domingo (7), 1º turno das eleições. O registro de abstenções no Estado foi 19,35%.

O número é maior que os votos nulos e brancos. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 100% das urnas apuradas, 1.957.418 pessoas votaram no Amazonas, totalizando 1.768.768 (90,36%) dos votos validos.

Brancos somaram 39.614 (2,02%) e nulos 149.036 (7, 61%).

