Com pouca diferença, Bolsonaro é o preferido no Amazonas

Ele irá disputar no segundo turno o cargo de presidência da República com Fernando Haddad (PT) | Foto: Divulgação/AFP

Manaus - No primeiro turno das eleições, no último domingo (7), o Amazonas elegeu o seu nome preferido para presidente da República. Com 3,20% de diferença da segunda posição, Jair Bolsonaro (PSL) foi o mais votado, com 43,49%, nos 62 municípios do Estado.

Apesar de apenas Manaus e Apuí terem registrado mais eleitores de Bolsonaro, que qualquer outro candidato, o número de votos nessas duas cidades foi suficiente para o eleger como favorito ao Palácio do Planalto.

Nos maiores colégios eleitorais com exceção da capital, por exemplo, Fernando Haddad (PT) foi o preferido pelos amazonenses. Em Itacoatiara, 57,71% dos votos foram para o petista.

Em Manacapuru, Presidente Figueiredo e Novo Airão, ele teve mais de dez pontos percentuais de diferença em comparação à Bolsonaro.

Na ilha tupinambarana, a diferença é ainda maior. 73,49% para Haddad, invicto na mente e nas seções eleitorais dos parintinenses.

Na capital amazonense, 1.082.276 pessoas compareceram às urnas. Desse total, 620.178 votaram em Bolsonaro, marcando 57,3% de preferência na cidade.

Ciro Gomes (PDT) aparece na terceira posição em Manaus, com 8,8% dos votos e, no Estado, com 7,5% totalizando 138.989 votos.

Segundo turno

Jair Bolsonaro e Fernando Haddad disputam o segundo turno das eleições no próximo dia 28 de outubro. Sem discursos abertos e declarações de apoio a um dos candidatos, os nomes derrotados se dividiram em posições diferentes.

Ciro, por exemplo, não disse que irá apoiar abertamente Haddad, mas confirmou em uma entrevista à imprensa nacional que irá continuar a luta contra o fascismo. "Ele não. Com certeza", falou.

Marina Silva disse que repele discursos e propostas autoritárias e que não se identifica, por parte dela, com nenhum candidato atualmente.

João Amoêdo, Geraldo Alckmin, Henrique Meirelles disseram que ainda vão reunir com suas siglas e decidir qual o melhor aproveitamento de seus ideais políticos em cima dos dois nomes concorrentes no segundo turno.

Leia mais

Eleições presidenciais repercutem na imprensa internacional

Ao dizer que votou em Haddad, homem é morto com 12 facadas