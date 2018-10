Vídeo: eleitores do interior do Amazonas representam 46% do total

Confira a reportagem | Autor: TV Em Tempo

Manaus - Há um milhão e cem mil eleitores, nos 61 municípios do interior do Amazonas, são quase 46% do eleitorado amazonense.

Parintins é o maior colégio eleitoral do interior do estado, com pouco mais de 68 mil eleitores. Depois vem Itacoatiara com mais de 66 mil. Em seguida Manacapuru onde votam 66 mil eleitores.

O menor colégio eleitoral é Japurá, no norte amazonense, município que tem a menor população do estado.

