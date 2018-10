Vídeo: presidiários do AM não votaram nas eleições 2018

Confira a reportagem | Autor: TV Em Tempo

Manaus - Pela primeira vez os presos amazonenses não votaram em uma eleição. aA determinação partiu Secretaria de Administração Prisional que preferiu justificar o voto dos detentos.

Dos quase 9 mil presos do estado, apenas 60 estariam aptos a votar, por isso o órgão tomou a decisão.

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP), explicou que a maioria dos detentos estão com o título cancelado e com penas transitadas em julgado, o que retira o direito do preso à votação, conforme a lei.

