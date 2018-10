Arthur Virgílio não teme ameaça de expulsão do PSDB

Manaus - Após o prefeito Arthur Virgílio Neto ter declarado apoio à candidatura de Marina Silva (Rede) no primeiro turno das eleições, o presidente do PSDB de São Paulo, deputado Pedro Tobias, pediu a expulsão do amazonense da sigla.

Sobre o assunto, Arthur declarou que tem pedigree para dizer e fazer o que quiser. Ele também disse que faz questão de ser julgado pelo partido.



O pedido de expulsão foi encaminhado à direção nacional da sigla, presidida por Geraldo Alckmin, e deve ser julgado ainda nesta semana.

À época, ao anunciar apoio à Marina, Arthur também criticou a candidatura de Alckmin – derrotado nas urnas e que acabou ficando em quarto lugar na disputa à Presidência da República, com apenas 4,76 % dos votos válidos.

“Por tudo que fiz pelo partido, eu considero um absurdo alguém pensar em me expulsar. Acho que tenho um certo pedigree que me permite dizer e fazer o que eu quero. O que eu quero, sinceramente, é esquecer esses problemas mesquinhos do PSDB. Esquecer essa candidatura que não tem a ver com a perspectiva da vitória e nem de unir o país. Porque está desunindo. Então, fui com o coração muito livre”, afirmou.

Desafeto de Alckmin – após ter seu nome barrado para a Presidência da República pelo PSDB nacional nas prévias para escolha do candidato – Arthur chegou a declarar antes das eleições que “Alckmin não é confiável e que não tem chance”. Ele também chegou a dizer que o ex-governador de São Paulo não é bem recebido em Manaus.

Arthur Neto votou em Marina Silva no primeiro turno das eleições | Foto: Márcio Melo

À coluna Painel, do Jornal Folha de São Paulo, Arthur também declarou que a atuação política tucana que aí está não faz parte de suas convicções. “Tenho uma notícia para o (Geraldo) Alckmin: esse PSDB deles não é muito meu. Não faço questão, não”, afirmou Virgílio.

O tucano também disse que foi a única pessoa que não traiu o partido. “Faço questão de ser julgado por esse partido. Vão expulsar a única pessoa que não traiu o partido. Apenas falei o que eu penso e rompi com Alckmin”, diz. “Não sou profeta, mas tudo o que falei aconteceu. Sempre disse que Alckmin não conseguiria ir para o segundo turno, que dividiu as forças de centro e, por vaidade, insistiu em ser candidato a presidente”.

PSDB já expulsou sete

Até o momento, o diretório estadual de São Paulo já expulsou sete integrantes do partido, entre vereadores e prefeitos que haviam declarado, antes do primeiro turno, apoio ao candidato à Presidência da República pelo PSL, Jair Bolsonaro. Outros três processos começaram na semana passada e envolvem grupos também ligados ao candidato.

