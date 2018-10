Manaus mostrou força nas urnas

Primeiro colocado no primeiro turno na eleição para o Governo do Amazonas com 596.556 votos, Wilson Lima (PSC), curiosamente, só venceu em Manaus | Foto: Lion/Em Tempo

Primeiro colocado no primeiro turno na eleição para o Governo do Amazonas com 596.556 votos, Wilson Lima (PSC), curiosamente, só venceu em Manaus, Careiro da Várzea e Parintins e trouxe à tona um fenômeno novo: a capital como protagonista no resultado do pleito.

Eu voto na máquina

Dos 62 municípios do Estado, Amazonino Mendes (PDT) foi o mais votado em 50, mostrando que a máquina ainda tem poder de convencimento no interior.

Sem máquina

O candidato David Almeida (PSB), que disputou sua primeira eleição sem dinheiro e sem máquina, também não fez feio no interior.

Ele foi o primeiro colocado em nove cidades: Humaitá, Iranduba, Itacoatiara, Manacapuru, Novo Airão, Rio Preto da Eva, Silves, Tonantins e Borba.

Sem força

As pesquisas já apontavam que o senador Omar Aziz (PSD) – que foi o mais bem avaliado governador, quando esteve no cargo –, poderia ficar fora do segundo turno.

Mas a surpresa foi a não eleição de sua esposa, Nejmi Aziz, à Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).

Nejmi era apontada em todas as rodas que discutiam política com uma iminente votação estupenda. Mas isso não aconteceu.

Ganha, mas não levou

Conceição Sampaio (PSDB), Pauderney Avelino (DEM) e Dr. Luiz Fernando Nicolau (PSD) tiveram 76.073, 72.358 e 65.212 votos, respectivamente.

Mas não conseguiram uma vaga na Câmara Federal.

Poucos, mas sinceros

Enquanto isso, Bosco Saraiva (SDD), que só teve 55.477 votos, vai para Brasília na carona da legenda.

Te devo essa, delegado

Saraiva, que foi secretário de segurança pública na gestão tampão de Amazonino Mendes, só se elegeu por conta da votação expressiva do delegado federal Pablo Oliva (PSL).

O homem da federal teve 151.649 votos.

Bancada da bala

Surfando na popularidade de Bolsonaro, a bancada amazonense na Câmara dos Deputados terá três representantes da segurança pública: Delegado Pablo (PSL), Capitão Alberto Neto (PRB) e Bosco Saraiva (SDD).

O trio já pode ser chamado de a tropa da BBB – Bancada da Bala Baré.

Vexame

Ex-prefeito de Parintins, Alexandre da Carbrás (Avante) teve míseros 2.119 votos para deputado estadual.

A votação ínfima mostra o quão abalada está a confiança da população da terra dos bois no candidato.

Zé Bonitinho fez feio

Candidato a deputado estadual pelo PCdoB, o Zé Bonitinho desonrou o nome e fez feio nas urnas.

O comunista teve apenas 140 votos.

Aqui se faz...

Está acabando o reinado de Michel Temer (MDB).

Quando arrumar as malas e deixar o Juburu, é quase certo que ele seja alvo de medidas cautelares.

... Aqui se paga!

Procuradores estariam avaliando medidas contra Temer a partir de 2019, quando ele perder o foro privilegiado.

O presidente disse prezar o Ministério Público como instituição, mas que critica seus membros “que agem politicamente”.

Te cuida, Temer!

Temer é alvo de dois inquéritos no Supremo.

Um que apura um suposto recebimento de recursos ilícitos da Odebrecht em 2014 e outro que investiga supostas irregularidades na aprovação de um decreto do setor portuário.

Lembrando Juruna

Foi eleita em Roraima a primeira mulher indígena para um cargo de deputada federal no país.

Seu nome é Joênia Wapichana, da Rede Sustentabilidade, que recebeu 8.267 votos computados.

É a segunda vez que um indígena chega à Câmara dos Deputados. O primeiro foi Mário Juruna, pelo PDT, em 1982.

