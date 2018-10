Wilson Lima critica pagamento de abono em pleno período eleitoral

Manaus - O corpo jurídico da coligação Transformação por um Novo Amazonas, que representa a candidatura de Wilson Lima (PSC) ao governo do estado, entrou, na terça-feira (9), com ação contestando o uso político do abono aos professores e pedagogos da rede estadual de ensino por parte do candidato Amazonino Mendes (PDT). Não há, contudo, em nenhum momento, o pedido de suspensão do pagamento do benefício.



“Não sou contra um direito duramente conquistado pelo trabalhador. Os profissionais da educação merecem o abono. Mas o que questionamos, além do uso político, é o fato de que o governo já tinha recursos em caixa e poderia ter creditado na conta dos servidores antes do período eleitoral”, criticou Wilson Lima.

Em 2018, de janeiro até o dia de hoje, o Amazonas recebeu do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) mais de R$ 1,3 bilhão.

“O que é injusto e desigual, num momento crucial da eleição, é o uso desta ação como marketing político. Mais uma vez, a máquina pública está sendo usada em favor da velha política”, acrescentou o candidato do PSC.

