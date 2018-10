Nada é para sempre, nem mandatos políticos

Ao todo, 12 deputados que fazem parte da atual legislatura não participarão dos debates do Parlamento Estadual a partir do ano que vem. Na política, como na vida, nada é para sempre. Existe o tempo de plantar e o tempo de colher. Tempo de chegar e o tempo de partir.

Colheita

O deputado David Almeida, por exemplo, acredita que plantou para colher num futuro muito próximo.

Numa avaliação de sua participação no pleito deste ano, o ex-candidato ao Governo do Amazonas afirmou que não tem dúvidas de que sai fortalecido destas eleições.

— Em 2014, tive 24 mil votos para deputado estadual, neste ano, tive 417 mil. Saio maior do que entrei – avaliou.

Cuidando da família

David reiterou que ficará neutro neste segundo turno.

O presidente da Assembleia Legislativa anunciou que vai aproveitar para estar com a família, uma vez que sua esposa está em São Paulo em tratamento contra um câncer.

Vida que segue

Derrotado nas urnas, o deputado Sabá Reis (PR) subiu à tribuna da Aleam e exibiu um vídeo com o poema “Recomece”, de Bráulio Bessa.

Visivelmente emocionado, Sabá disse que sentirá saudade do dia a dia da Aleam, mas que a “vida segue”.

Começar de novo

Sabá Reis admitiu que vai deixar o parlamento com muita saudade do dia a dia na tribuna, dos debates, mas vai continuar na vida pública, porque acredita que ainda pode servir ao Estado.

— Se tudo deu certo, é Deus. Se não deu, é Deus também –, disse.

Furacão Castro

Embora não tenha sido eleito, o candidato ao senado Luiz Castro (Rede) pode se considerar um vitorioso.

Teve uma votação histórica e, durante algumas horas, deu o maior susto no senador Eduardo Braga (MDB), que só conseguiu virar o jogo na reta final da apuração.

Votação histórica

Castro teve uma votação histórica, com 581.553 votos.

Isso numa campanha sem recursos, sem tempo de TV e tendo enfrentado problemas de saúde – sofreu um infarto, que o afastou da última semana das atividades de rua.

Ética e transparência

Em pronunciamento da tribuna da Assembleia Legislativa, ontem, o deputado agradeceu à população amazonense.

— É uma honra receber uma votação tão expressiva, que revela a confiança do povo amazonense à nossa trajetória política de ética e transparência – disse o parlamentar.

Clube da Luluzinha

Alessandra Campêlo (MDB), até então única mulher no parlamento estadual, a partir do próximo ano terá a companhia de mais três colegas no plenário – Mayara (PP), Joana D´Árc (PR) e Therezinha Ruiz (PSDB), eleitas para uma cadeira na Assembleia.

Vizinhas

As deputadas já se articulam para que todas sentem próximas no plenário Ruy Araújo.

— Seria legal que sentássemos próximas, mas o deputado Dermilson (Chagas) precisa concordar em se mudar – disse La Campêlo.

Sonho acabou

A eleição para o Senado Federal deixou fora do Congresso políticos de renome.

Entre eles a ex-presidente Dilma Rousseff (PT-MG), que ficou em quarto lugar na disputa; o atual presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE).

Quem também não conseguiu retornar foi o vereador Eduardo Suplicy (PT-SP), ex-senador e aposta do partido para reforçar a bancada.

Também o excelente senador Cristovam Buarque (PPS-DF), ex-ministro da Educação, morreu na praia.

Bye, bye, Lindbergh

A eleição do Rio de Janeiro foi a que causou maior desfalque no senado.

Foram derrotados os senadores Lindbergh Faria (PT) e Eduardo Lopes (PRB), além dos deputados federais Miro Teixeira (Rede) e Chico Alencar (PSOL).

Por aqui

No Amazonas, a combativa senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB) também não retorna ao Senado.

E o sonho de retorno do deputado Alfredo Nascimento (PR) também foi pelo ralo.

Tchau, desembargadora!

Por unanimidade, o plenário do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) determinou ontem à tarde o afastamento das funções da desembargadora Tânia Garcia de Freitas Borges do TJMS e da presidência do TRE-MS.

Meu filho, meu tesouro

Ela foi denunciada por usar carro oficial e escolta para buscar o filho Breno Fernando Solon Borges, acusado de tráfico de drogas e posse ilegal de arma fogo, no presídio de Três Lagoas, e interná-lo em clínica psiquiátrica.

Babita continua

No final do processo, a punição a ser aplicada contra a desembargadora pode ser advertência, remoção ou até aposentadoria compulsória. Mas, até lá, a magistrada continua a receber salário.

Você gosta das Notas da Contexto? Então leia mais:



Dinheiro rolou solto no interior do Amazonas. De quem será?

Segredos da BR 319: Onde está a tal caixa preta?