Wilson Lima reforça propostas em entrevista à TV EM TEMPO

Manaus - O candidato ao governo do Amazonas, Wilson Lima (PSC) compareceu à TV EM TEMPO na manhã desta quinta-feira (11), para entrevista durante o programa Agora. Entre propostas e projetos para o futuro, ele falou sobre o retorno positivo que obteve no primeiro turno e disse ainda que espera repetir o feito no próximo dia 28 de outubro.

Baseando sua campanha na renovação do corpo político amazonense, ele respondeu perguntas sobre temas variados, como educação, segurança, saúde e geração de emprego e renda. O candidato frisou ao longo da entrevista que vai pautar sua liberdade política para engajar transformações no sistema público.

A entrevista foi comandada pela apresentadora do programa, Márcia Lasmar | Foto: Ione Moreno

Interior

"Trabalharei para o povo. Não tenho amarras políticas", afirmou Wilson. Sobre injetar estímulos econômicos nos interiores do Estado, ele falou que precisa realizar pesquisas especializadas para entender as particularidades de cada município.

"Precisamos entender a potencialidade de cada cidade e fazer investimentos acertados. Assim que o caboclo vai ser valorizado, tendo um cenário econômico favorável aos recursos naturais de onde nasceu", explicou.

Destinar recursos tanto à agricultura familiar quanto ao agronegócio está entre as propostas de governo de Wilson. "Além disso, precisamos estender a energia elétrica e a internet para as comunidades, com o auxílio de programas sociais federais", completou.

Saúde

"Quero informatizar o sistema de organização da Secretaria de Saúde. A Susam administra R$ 2 bilhões e precisamos saber para onde este dinheiro está indo. Com tanta desinformação de pacientes atrapalhando o progresso desse setor e aumentando as filas de espera, o avanço tecnológico é a resposta", projetou.



Wilson Lima foi o candidato ao governo do Amazonas com mais votos no primeiro turno | Foto: Ione Moreno/Em Tempo

Segurança

Sobre segurança pública, o candidato afirmou que vai aumentar e capacitar os recursos humanos das duas polícias, tanto para a capital quanto para os interiores. "Programas inteligentes de monitoramento constante de placas de veículos, a proximidade do cidadão com o comandante militar da área onde o cidadão mora são algumas das coisas que quero implantar", disse.

Esporte, cultura e inclusão social

O maior enfrentamento ao crime é o esporte, a cultura e a educação, segundo Wilson. O candidato afirmou ainda que vai facilitar a inclusão de pessoas desfavorecidas no mercado de trabalho.

"Vamos ampliar a rede de cursos técnicos e mesclar com experiências sólidas", finalizou.

