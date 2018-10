Pesquisa aponta Wilson Lima com 70% dos votos para Governo do AM

Manaus - A 15 dias do segundo turno, o apresentador de TV e candidato a governo do Estado do Amazonas, Wilson Lima (PSC), totaliza 71,92% de votos válidos na capital e em seis municípios. O levantamento mostra ainda, que ele obteve 78,69% da preferência na capital e 71,92%, no interior. A pesquisa realizada pela empresa Pontual Pesquisa, sob o registro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), AM-06317/2018, entrevistou 2.500 pessoas de 8 de outubro até sábado (13), fez análises com cenários espontâneos, estimulados e ainda questiona se o voto é definitivo ou pode ser alterado.

No estudo, o jornalista tem preferência do eleitorado nas cidades de Parintins, Itacoatiara, Manacapuru, Tefé e Iranduba. Na pesquisa, Amazonino alcança 21,31% de votos favoráveis na capital amazonense e 28,08%, nas cidades onde a pesquisa aconteceu. Dentre elas, apenas Maués, deu vitória ao pedetista, concedendo a ele exatamente 59,41% da preferência, tanto da pesquisa estimula (apresentando a foto do candidato) e na espontânea (quando o entrevistado fala, de forma livre, sobre o candidato dele).

Para o diretor da Pontual, Eric Barbosa, um dos pontos que mais chamam atenção na pesquisa é o fato da proximidade de porcentagem, tanto nas pesquisas estimuladas, quanto nas espontâneas. Além da elevada porcentagem, quando o entrevistado é questionado se o voto é definitivo, neste aspecto, tanto na capital, quanto no interior, mais de 90% dos entrevistados, afirmaram não mudar de escolha.

No batimento de informações é possível notar que as zonas Norte, Centro-Oeste, Centro-Sul e Centro-Oeste deram a Wilson mais de 70% de intenção de votos. Já as zonas Leste e Sul deram a Wilson, pouco mais de 60% de vitória, caso o pleito fosse hoje. O panorama também é similar no interior.

Em Parintins, Wilson tem 66,52% (espontânea) e 67,87% (estimulada) e Amazonino 21,72% (espontânea) e 23,53% (estimulada). Em Itacoatiara, Wilson tem 57,41% (espontânea) e 60,65% (estimulada) e Amazonino 30,09% (espontânea) e 31,94% (estimulada).

Na terra da ciranda, Wilson alcança 66,51% (espontânea) e 70,23% (estimulada), já Amazonino consegue 23,26% (espontânea) e 25,12% (estimulada). Na Terra do Gás, o apresentador de TV tem 48,78% (espontânea) e 49,39% (estimulada), já o pedetista tem 42,07% (espontânea) e 45,12% (estimulada).

Em Tefé, Wilson teve 50,37% (espontânea) e 50,37% (estimulada), contra 42,96% de Amazonino (espontânea) e 43,71 (estimulada). Na cidade de Iranduba, Wilson obteve 64,% de intenção de votos (espontânea) e 69,% (estimulada), já Amazonino obteve 20% da preferência (espontânea) e 22% (estimulada).

