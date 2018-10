'Defendo a causa animal há dez anos', diz Joana Darc

Manaus - Revelação das eleições no Amazonas, a advogada e concursada da Procuradoria Geral da União (PGE) Joana Darc (PR), de 29 anos, foi a segunda mulher mais votada para integrar a Assembleia Legislativa do Amazonas (ALE-AM). Darc obteve 26.816 votos – número oito vezes maior do que obteve para a Câmara Municipal de Manaus (CMM), em 2016, onde ficou em 41º lugar, com 3.261 votos – e que a colocou na cadeira de caciques da política que ficaram de fora do pleito deste ano.



A deputada estadual eleita, que defende a causa animal há 10 anos, em entrevista ao EM TEMPO, fala sobre suas propostas para o parlamento estadual, como a construção de um hospital para animais e políticas para mulheres vítimas da violência. A protetora dos animais também disse que fará um mandato participativo com a população.

EM TEMPO – A senhora foi a 12ª deputada mais votada e tirou a vaga de políticos de peso, como o deputado Sabá Reis, que estava na sua coligação. A que a senhora atribui essa renovação?

Joana Darc — Atribuo, principalmente, à questão de ser ligada a movimentos sociais, até mesmo antes de entrar na política. Tenho um trabalho muito forte com a causa dos animais e com a causa das mulheres que sofreram violência. Sou advogada e sempre fiz isso.

O meu principal diferencial é que não precisei entrar na política para fazer alguma coisa. Atribuo também à mudança das pessoas. Trago no mandato uma ideia de mandato compartilhado, onde mostro o meu dia a dia na política.

Joana Darc é conhecida como a protetora dos animais | Foto: Marcely Gomes

Essas pessoas passam a se interessar, passam a ver uma política mais humanizada e isso permite com que a pessoa possa votar consciente. Tem gente que vota na Joana, não só na pessoa política, mas a Joana que tem projetos sociais, a Joana que é uma mulher jovem e que está tentando fazer diferente. Essa transparência fez com que as pessoas tirassem a campanha de mim e passassem para as mãos delas

EM TEMPO — Você é defensora dos animais, bandeira que levanta desde o início do seu mandato na Câmara Municipal. Quais as bandeiras que levará para o parlamento estadual?

JD — A minha principal proposta nessa campanha foi um mandato compartilhado. Entendo que não adianta eu apenas chegar com a proposta de Segurança, Saúde e Educação. Por que tem que ser a minha proposta na Educação e não ser a voz de quem vive a educação todos os dias? Minha principal proposta é dar voz a todos que venham com as suas causas.

Tenho um trabalho forte na causa animal pela capital e isso vai se expandir pelo interior, porque se os animais sofrem aqui na capital, no interior eles sofrem muito mais.

Vou ter um trabalho árduo nos movimentos sociais, minorias, meio ambiente, mulheres, crianças e adolescentes. Quero trazer coisas inovadoras, como empreendedorismo, para que as pessoas possam ter uma noção e não precisem tanto ser empregadas de alguém.

A gente tem essa ideia, para que possamos também atrelar com o virtual. Vou fazer um aplicativo para a pessoa acompanhar se estou presente na Assembleia. Vou votar conforme as pessoas votarem no aplicativo, justamente para fazer acontecer a participação popular.

Ela disse que trabalha há 10 anos na causa animal | Foto: Marcely Gomes

Precisamos deixar claro para as pessoas que somos apenas o intermediador dos problemas das pessoas e do Estado com o Poder Executivo. E isso que eu quero fazer. E também implantar uma forte fiscalização nos contratos da saúde, nos serviços públicos, para que eu possa devolver isso para o pessoal que acreditou em mim.



EM TEMPO — Você vai seguir a orientação do PDT estadual com Amazonino e declarar apoio a Jair Bolsonaro?

JD — Não tenho o perfil de que sigo as orientações de alguém, seja do que for. Mas eu defendo muito o voto consciente, que é o voto em que o eleitor vai analisar as propostas, a vida daquela pessoa e vai decidir. Se eu luto por isso, por que eu vou decidir em quem a pessoa deve votar? Não bate com o que eu penso. Me mantenho neutra nessa questão.

EM TEMPO — Você foi a segunda mulher mais votada do pleito ao qual disputou, perdendo apenas para a Dr. Mayara (MDB). Como você explica isso?

JD — Quando entrei na Câmara, passei a vê-la como um trabalho de verdade. Comecei a fazer um trabalho que eu aprendi – aprendi rápido –, porque eu não era da política. Sempre estudei e isso facilitou para que pudesse, mesmo fazendo oposição, fazer algumas articulações e aprovar projetos de lei sem dar argumentos para alguém derrubá-los. Isso é resultado de muito trabalho.

Cumpri todas as minhas promessas de campanha e isso foi algo que me comprometi e eu fiz. Isso é difícil de se ver. Não deixei de lado a minha causa, porque tem gente que se elege por uma causa e depois vira as costas para a causa – e eu não fiz isso.

Não adianta você renovar tirando todo mundo. Você tem que colocar pessoas que têm trabalho. Você vai pegar a história daquela pessoa e a pessoa nunca fez nada para a sociedade. No meu caso, já tinha um trabalho social com os animais e só depois entrei na política.

Joana durante entrevista ao Em Tempo | Foto: Marcely Gomes

EM TEMPO — Como vereadora, você foi puxada pela votação expressiva da sua coligação, mesmo tendo um número grande de vereadores que tiveram uma votação muito acima da sua. Agora como deputada estadual, sua votação cresceu de forma expressiva. Pode falar um pouco sobre esse trabalho?

JD — Quando entrei na política, em um ano e meio de mandato, eu consegui dar esse salto muito grande por algumas questões. Eu trabalhei muito e levei o trabalho de vereadora muito a sério, como se realmente eu fosse uma empregada das pessoas. Tive a maior produtividade de apresentação de projetos na Câmara e sou a que mais aprovou leis, têm vereadores que passam o mandato todo e aprovam uma ou duas.

Tive um trabalho muito forte sendo oposição, porque os problemas da nossa cidade estão aí e essa independência, a transparência fez com que as pessoas se convencessem a tirar a campanha de mim e passar para a mão delas. Uma campanha de baixo custo, porque briguei com campanhas milionárias de mandatárias. É uma estrutura muito maior do que a de uma vereadora. Acho que a gente quebrou todos esses paradigmas e é possível sim uma pessoa comum entrar na política e fazer diferente.

EM TEMPO — A senhora falou durante campanha em fazer um hospital para animais. Quais os detalhes desse projeto?

JD — Um dos principais motivos de vir à deputada estadual é a indicação no orçamento de valores para o que ele entender necessário. Em menos de um ano, eu consigo direcionar todo esse orçamento para a construção do hospital. Se não conseguir fazer o hospital, fazemos uma clínica pública que dê o atendimento digno às cirurgias emergenciais, menos complexas, e a castração, que hoje a gente vê que não tem na nossa cidade.

Por isso que esse ano, nessa campanha, coloquei isso como promessa, porque sei que tem como se fazer. A gente está nessa mobilização, que não é só minha. É uma mobilização da causa há pelo menos 10 anos, que tem o apoio de todas as ONGs e tem o apoio de 100 % de todos os protetores, que é algo muito desejado pela causa. Diariamente os animais estão morrendo sem atendimento, estão procriando sem castração e aí a gente vê que é um problema de saúde pública.

