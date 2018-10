Wilson Lima propõe isenção de IPVA para motos de até 150 cilindradas

Com a proposta, o impacto estimado nas finanças do estado é de apenas 0,2%. Programa foi anunciado durante debate na manhã desta segunda-feira | Foto: Divulgação





Manaus - Mais de 200 mil donos de motocicletas de até 150 cilindradas no Amazonas poderão ser beneficiados com a isenção do IPVA e da taxa de licenciamento, além da remissão das dívidas acumuladas até 2019. O programa de resgate de contribuintes inadimplentes com o imposto e a taxa veicular foi anunciado pelo candidato a governador do Amazonas Wilson Lima na manhã desta segunda-feira (15), durante o debate da Rede Tiradentes.

Com a proposta, o impacto estimado nas finanças do estado é de apenas 0,2%. Se aprovada pela Assembleia Legislativa do Amazonas, a iniciativa terá validade a partir de 2020 com duração de três anos durante o mandato.

“É pouco para o Estado, que tem um orçamento anual que ultrapassa os R$ 15 bilhões. Mas é muito para o cidadão que vem sofrendo com a crise nos últimos anos e não consegue mais honrar seus compromissos”, explicou Wilson Lima.

“Com este resgate, esperamos impactar positivamente a economia do Amazonas, aumentando as vendas e a fabricação de motocicletas deste modelo. Além disso, será uma ajuda importante para diversas pessoas que utilizam a moto diariamente para trabalhar, como motoboys e mototaxistas”, disse o candidato da Coligação Transformação por um Novo Amazonas.

No mercado, uma motocicleta usada de 125 cilindradas é vendida pelo preço médio de R$ 5 mil reais. Em três anos, por exemplo, a economia real para este motoqueiro poderá chegar a R$ 450 com a isenção do IPVA e taxas de licenciamento, considerando que o gasto médio neste sentido gira em torno de R$ 150 por ano.

*Com informações da assessoria.

