Encontro em Manaus reúne renomados do Direito Processual Civil

Manaus - Os maiores nomes do Direito Processual Civil no Brasil e nomes de relevância do Direito no Amazonas estarão reunidos em Manaus, nos dias 25 e 26 de outubro, durante o Encontro Amazonense de Processo Civil – Biênio do Novo Código de Processo Civil, que acontece no Teatro Século.

Em dois dias serão apresentados em palestras e discutidos em mesas redondas temas como “Princípio da Primazia no Julgamento do mérito”, “Poderes do Amicus Curiae”, falar “Motivação e contraditório do CPC” e “Fase Pré-Processual”, “Precedentes e Ativismo Processual”, por exemplo. E a lista de palestrantes é de peso.

Dentre os nomes confirmados estão Cassio Scarpinella Bueno, doutor em Direito Processual Civil, autor de 22 livros, dentre os quais Manual de direito processual civil, Novo Código de Processo Civil anotado e Comentários ao Código de Processo Civil, e vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Processual, membro do Instituto Iberoamericano de Direito Processual e membro da Associação Internacional de Direito Processual.

Outro expoente do Direito, Daniel Amorim Neves, doutor em Direito e autor de vários livros, como a Reforma do CPC e o Manual de Direito Processual Civil. Além dele, Paulo Henrique dos Santos Lucon, pós-doutor em Direito Processual Civil, e Fernanda Pantoja, doutora em Direito Processual.

Do Amazonas, estarão o advogado e Especialista em Direito Processual Civil, Jean Cleuter, o professor e autor de livros Hamilton Lucena, o conselheiro do Tribunal de Contas do Amazonas, Érico Desterro, além de Rafael Barbosa, Naira Norte, Ticiano Alves, Bernardo Seixas, Thiago Braga, Vitor Fonseca e Maurílio Maia.

O encontro, que inicia às 18h do dia 25 deste mês, valerá 15 horas comprovadas para estudantes de Direito. E as inscrições, que podem ser feitas no www.sympla.com.br/encontro-amazonense-de-processo-civil__375566, custam R$ 80 para advogados e R$ 35 para estudantes.

SERVIÇO:

O QUE: Encontro Amazonense de Processo Civil

QUANDO: Quinta e Sexta, dias 25 e 26/10, às 18h

ONDE: Teatro Século (Av. Coronel Teixeira, 4371 - Ponta Negra)

COMO: R$ 80 (advogados) e R$ 35 (estudantes)

