Violência em Manaus: o perigo mora ao lado

Na tarde de sexta-feira, Dia da Criança, policiais abriram fogo, de um helicóptero, contra membros de uma facção criminosa, no bairro da União.



Um leitor deste jornal filmou o tiroteio, de seu apartamento, e enviou a imagem ao CONTEXTO.

— Isso foi filmado aqui da varanda do meu apartamento. A barra tá pesada! – escreveu ele.

Enquanto a cidade fica refém dos traficantes, o governador Amazonino Mendes (PDT) insiste no discurso light, como se a situação estivesse sob controle.

— O que estamos fazendo na área de segurança deu certo na cidade de Medellín (Colômbia), considerada a mais violenta do mundo. O trabalho é com inteligência e tecnologia. É para salvar nossas famílias e garantir um futuro de paz. É um futuro melhor para o Estado –, disse Amazonino.

Café e otimismo

A frase otimista do governador foi dita no conjunto Augusto Montenegro, Zona Oeste de Manaus, onde, depois de tomar um cafezinho, Amazonino falou das propostas para a área de segurança.

Boa notícia

Em São Paulo, David Almeida comemorou com seus aliados, por meio do Whatsapp, a cirurgia de sucesso pela qual a sua esposa, Lúcia, acometida de câncer, passou na noite de quinta-feira.

— Deus é Deus. Cirurgia finalizada com sucesso. Lúcia está bem. Obrigado a todos pelas orações –, resumiu

Cabral voltou

Relator-geral da Assembleia Nacional Constituinte, o ex-senador Bernardo Cabral foi entrevistado pela Rádio Senado, no dia em que a Constituição completou 30 anos, quando rejeitou ideia de realização de uma Assembleia Nacional Constituinte

Constituinte rejeitada

O ex-senador amazonense advertiu que a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte só pode ocorrer, se houver ruptura política nacional.

— O que não é o caso neste momento em que os poderes estão funcionando normalmente –, descartou Bernardo.

Modismo

O autor do texto final da Carta Magna promulgada em 1988 também deixou no ar uma pergunta que teve como endereço presidenciáveis que andaram falando bobagem na campanha.

— É preciso saber se querem reformar a atual Constituição Federal por puro modismo, ou se há o propósito de se retirarem os direitos sociais por ela assegurados – cutucou Cabral.

Terceirização é fraude

A terceirização na saúde contribui para fraude no sistema.

A advertência foi feita pelo deputado Serafim Corrêa (PSB), que cobra a realização de concursos públicos e a utilização dos serviços prioritários das estruturas municipal, estadual e federal.

— A terceirização dos serviços públicos de saúde começou no SUS e, há uns 30 anos, no Amazonas. De 30 anos para cá, foram criadas, progressivamente, cooperativas.

Cooperativa é outra coisa

Sarafa lembrou que, num primeiro momento, foram cooperativas de cirurgiões e anestesistas, depois você tem até cooperativa de serviços gerais.

— E não são cooperativas, são empresas –, disse o deputado.

Setor privado...

De acordo com a Lei nº 8080/90, a Lei do SUS, a iniciativa privada poderá participar do sistema em caráter complementar, não em caráter progressivo.

Primeiro é necessário prestigiar as estruturas públicas municipais, estaduais e federais e depois os hospitais universitários e instituições filantrópicas.

... Só no ultimo caso!

— Complementarmente, apenas naqueles serviços especialíssimos que não podem fazer no serviço público, e aí, sim, chamar o setor privado.

O foco é Wilson

Azarão na corrida ao Senado, Luiz Castro (rede) disse que, a partir de agora, pretende se concentrar na campanha do Wilson Lima nesse segundo turno.

— É esse o meu foco. Estou ajudando no contato com lideranças na capital e no interior.

Prioridade

Castro disse que está trabalhando no aprimoramento de determinados itens do programa de governo e naquilo que é possível ajudar.

— Esta é a minha prioridade. E eu não pretendo participar de campanha à Presidência da República aqui no Amazonas. Vou concentrar as minhas energias na campanha ao governo do Estado apoiando Wilson Lima.

Extrema direita

As eleições do domingo (7) resultaram no maior processo de renovação no Congresso Nacional dos últimos 20 anos.

Isso resultou em uma fragmentação partidária inédita e no aumento do número de parlamentares de extrema direita.

É claro que isso foi impulsionado pela candidatura do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL).

Bancada BBB

Eleição projetou a bancada BBB – do boi, da bíblia e da bala, como são apelidadas as chamadas frentes parlamentares do agronegócio, dos evangélicos e o núcleo ativo de deputados que defendem uma linha mais radical na segurança pública e mais acesso da população a armas de fogo.

