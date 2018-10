Serafim defende reforma energética, com foco na energia eólica e solar

Manaus - “O modelo energético brasileiro é em sua grande parte hidrelétrico e precisa ser discutido, principalmente na Amazônia”. Foi o que disse o deputado Serafim Corrêa (PSB) na manhã desta terça-feira (16), na Assembleia Legislativa do Amazonas (ALE-AM), onde defendeu investimentos na energia solar no Estado, e a importância da rediscussão da distribuição do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) nos estados sobre o consumo da energia elétrica.

“Estamos assistindo a uma campanha política que exige um tema que é muito relevante para o Brasil, mas atinge uma relevância maior para Amazônia: a questão do modelo energético brasileiro, que ainda é o hidrelétrico. No Sul e Sudeste não tem mais água e a geração de energia elétrica oriunda da água terá de ser produzida na Amazônia”, disse.

O parlamentar ainda lembrou que além do problema ambiental na Amazônia, devido a produção de energia elétrica, também há a questão do ICMS.

Serafim explica que o consumo de energia elétrica no Amazonas ainda é pequeno e que grande parte dessa energia vai para o Sudeste, onde abastece estados como São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Mas, pela regra do ICMS, os estados consumidores que ficam com o imposto.

“Isso é um nó que precisa ser resolvido e discutido agora. Precisa ser solucionado de acordo com as discussões do primeiro ano de governo, seja quem for o próximo Presidente da República. Todos nós entendemos que é a hora também da energia eólica e da energia solar. Eólica principalmente no Nordeste que tem muito vento e a solar na Amazônia, onde temos sol o ano inteiro. São alternativas viáveis e o Brasil precisa encarar tudo isso porque sem a energia, não temos possibilidade de crescer e sem crescimento não temos como enfrentar a grave crise econômica e social que nos estamos passando”, concluiu.

*Com informações da assessoria.

