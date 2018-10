Em nova pesquisa, Wilson vence Amazonino com 63% dos votos

Manaus - Uma pesquisa de opinião divulgada nesta quarta-feira (17) mostrou que o candidato Wilson Lima (PSC) pode vencer o segundo turno das eleições para governador do Amazonas com 63% dos votos válidos. A pesquisa, do instituto #PESQUISA365, mostra Amazonino Mendes (PDT) com 37% dos votos.

Com a margem de erro de 3% adotada pelo instituto, o jornalista de 42 anos pode ficar entre 60% e 66% dos votos. Já o atual governador fica entre 34% e 40% dos votos válidos. A pesquisa foi realizada entre os dias 13 e 16 de outubro, sendo registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número AM-06089/2018. Ao todo, foram feitas 1067 entrevistas, sendo 576 na capital e 491 no interior do Amazonas.

Pesquisa anterior

A pesquisa divulgada nesta quarta-feira mostra um crescimento vertical de Wilson Lima. Em levantamento anterior realizado no dia 7 de outubro, o jornalista aparecia com 56% dos votos válidos, podendo ficar com 53%, na mínima, e 59%, na máxima.

Já Amazonino Mendes ficou com 44% das intenções de votos, podendo ficar com 41% na pontuação mínima, e 47% na pontuação máxima. Mesmo com o melhor resultado, o atual governador perderia a reeleição para o apresentador de televisão, que estaria em seu resultado mínimo.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), recebendo o número AM-07867/2018, e ocorreu concomitantemente ao estudo de boca de urna que realizamos no dia 7 de outubro. A amostra foi de 1.000 entrevistados em Manaus e mais 08 municípios do interior: Parintins, Itacoatiara, Manacapuru, Coari, Tefé, Tabatinga, Maués e Humaitá.

*Com informações da assessoria

