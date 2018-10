Wilson Lima entra com ações no MPE e na PF contra 'fake news'

Candidato Wilson Lima garante que realizará os procedimentos cabíveis contra fake news | Foto: Divulgação

Manaus - O candidato ao governo do Amazonas, Wilson Lima (PDC), em entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira (18) falou sobre as fake news envolvendo seu nome e de sua família, na campanha eleitoral nesse segundo turno, em que disputa as eleições com o candidato Amazonino Mendes (PDT).



"Quem não aceita a decisão do povo, que não quer mais as velhas políticas, está disseminando notícias falsas. Além de atacar quem quer mudança, estão atacando a minha família e não aceitarei esse tipo de coisa", disse Lima.

Wilson Lima disse ainda que entrou com ações no Ministério Público e na Polícia Federal, esclarecendo que 12 decisões judiciais foram favoráveis a ele na luta contra as fake news. O candidato pediu que a imprensa o procure ou sua assessoria, antes de publicar notícia falsa.

"Eu quero antes de tudo agradecer a imprensa séria, meus colegas jornalistas que checam a fonte antes de publicar qualquer notícia. Há pessoas que estão usando das redes sociais para disseminar mentiras e já realizei os procedimentos cabíveis. Peço que antes de tudo chequem comigo ou com nossa assessoria", enfatizou o candidato.

Dentre as notícias falsas, o candidato destaca que a criação da "bolsa bandido" não faz parte de suas propostas de governo, além de outras questões.

"Eu não criarei bolsa bandido como estão publicando por aí. A Vanessa Grazziotin não será minha secretária. Isso é mentira, não existe. Eu não apoio o Haddad, isso é fake news", garantiu Wilson Lima.

O advogado da coligação, Acram Isper, diz que dentre os disseminadores das notícias falsas estão funcionários do governo e prefeitos do interior.

"Como estávamos na frente nas pesquisas, falsearam os resultados e vários funcionários de cargos comissionados do atual governo e prefeitos do interior, replicaram essas pesquisas com dados falsos", disse o advogado.

O representante legal da coligação destaca, que além de onze liminares, nesta quinta-feira(18) foram encaminhadas mais cinco ações ao MP. "Amanhã, dia 19, mais três serão levadas à justiça. Fake news, propaganda eleitoral irregular e infração durante a campanha, serão encaminhados à justiça para procedimentos legais", esclareceu.

