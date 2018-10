Revista Veja destaca notícias falsas contra Wilson Lima no Amazonas

A revista destacou a prática de fake news realizada por colaboradores do adversário Amazonino Mendes (foto) | Foto: divulgação

Manaus - A coluna Radar, assinada pelo jornalista Maurício Lima, na revista Veja, destacou nesta quinta-feira (18), em nota jornalística, as 12 decisões do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) que determinou que portais e blogs retirassem do ar conteúdos fake news contra o candidato Wilson Lima (PDC), no segundo turno das eleições, para o governo do Amazonas. Tais publicações e postagens seriam realizadas por colaboradores de campanha do candidato adversário Amazonino Mendes (PDT).

De acordo a publicação da Veja, na notícia, com o título "A Fábrica de fake news de Amazonino Mendes", Wilson Lima é a surpresa da eleição no Amazonas. Apresentador de TV, foi o mais votado no primeiro turno e agora lidera as pesquisas para a segunda rodada da eleição.

Em entrevista coletiva sobre o assunto na tarde desta quinta-feira (18), Lima falou sobre o assunto e condenou a prática na campanha de Amazonino. Mendes."Quem não aceita a decisão do povo que não quer mais as velhas políticas está disseminando notícias falsas, além de atacar toda essa gente que deseja mudança, estão atacando a minha família e eu não vou aceitar esse tipo de coisa. Eu não vou criar o bolsa-bandido como estão dizendo, a Vanessa Grazziotin não será minha secretária e eu não apoio o Haddad, tudo isso é fake news", disse.



