Justiça acata pedido de Wilson Lima e suspende debate na Band

A entrevista foi interrompida no ar, faltando dois minutos para terminar | Foto: Divulgação

Manaus - Por falta de clareza dos temas que seriam abordados no debate promovido pela emissora Band Amazonas na noite desta quinta-feira (18), o corpo jurídico da Coligação Transformação por Um Novo Amazonas ingressou com uma ação junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) solicitando o cancelamento do programa.

Mesmo com a ação deferida, a Band Manaus descumpriu a decisão judicial e realizou entrevista com o candidato, Amazonino Mendes. A entrevista foi interrompida no ar, faltando dois minutos para terminar, com os fiscais da Justiça Eleitoral às portas da emissora.

O juiz auxiliar do TRE-AM, Bartolomeu Ferreira de Azevedo Junior, acatou o pedido do candidato que concorre ao cargo de governador do Amazonas, Wilson Lima, pelo PSC, em virtude das regras não serem claras e de que o candidato não teve acesso aos temas, mesmo tendo sua assessoria de imprensa solicitado as informações, insistentemente por telefone, whatsapp e de forma presencial, aos organizadores.

Durante o primeiro turno, o candidato participou de seis debates promovidos pela imprensa local, como Rede Diário, TV Em Tempo, TV A Crítica, TV Amazonas, Rede Tiradentes e na própria Band.

Neste segundo turno, Wilson participou do primeiro encontro de discussão de ideias promovido pela Rede Tiradentes, no dia 15, segunda-feira.

O segundo debate, da Band, estava programado para a noite do dia 18, no entanto não tinham regras claras e nem apresentava igualdade de condições para os dois candidatos.

“Eu quero reconhecer o trabalho dos meus colegas da Band, mas não irei. As regras não ficaram claras e estamos esperando os temas do debate até o momento”, disse ele confirmando presença no próximo debate da Rede Amazônica, dia 25.

Às 20h, Wilson Lima participou de uma transmissão ao vivo, onde foi sabatinado pelo povo. Devido ao apagão que afetou toda a cidade de Manaus, a live durou apenas 10 minutos.

| Foto: divulgação

| Foto: divulgação





