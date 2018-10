Pesquisa mostra Wilson Lima com 68,41% dos votos para Governo do AM

Na capital, Wilson Lima segue soberano e com uma larga vantagem | Foto: Ione Moreno

Manaus - A nove dias para o pleito, mais um levantamento feito pela Pontual Pesquisas para este segundo turno das eleições ao Governo do Amazonas revela que Wilson Lima (PSC) segue confortável na liderança da disputa. O jornalista aparece com 68,41% das intenções de votos, contra 31,59% do atual governador e candidato à reeleição, Amazonino Mendes (PDT). Os números correspondem aos votos válidos, no qual se excluem os brancos, nulos e indecisos.



A pesquisa foi realizada entre os dias 13 e 18 de outubro e entrevistou 2.848 eleitores de dez municípios do Estado: Manaus, Parintins, Itacoatiara, Manacapuru, Coari, Tefé, Maués, Iranduba, Tabatinga e Benjamin Constant. Ela está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número TSE 01401/2018.

No levantamento anterior, publicado no último dia 14, Wilson Lima aparecia com 71,92%, Amazonino Mendes, com 28,08%. Por mais que a diferença tenha caído, o candidato do PSC tem motivos para comemorar. Em municípios onde David Almeida (PSB) venceu no primeiro turno, o jornalista aparece na preferência do eleitorado. Em Itacoatiara, por exemplo, ele alcança 66,36% e Amazonino, 23,83%. Já em Manacapuru, a vantagem de Wilson é ainda mais vantajosa: 54,93%, uma vez que tem 74,18% da preferência dos eleitores, contra apenas 19,25% de Amazonino.

“Uma das principais interpretações desse estudo foi o crescimento do candidato Wilson Lima nos municípios com o maior número de eleitores, onde, no primeiro turno, o candidato David Almeida tinha uma certa vantagem”, destaca Eric Lima Barbosa, estatístico responsável pela pesquisa.

Na capital, Wilson Lima segue soberano e com uma larga vantagem. Ele alcança 72,99% das intenções de voto, contra 27,01% de Amazonino Mendes.

“Desde a última semana foi possível observar um discreto crescimento de Amazonino Mendes, porém a larga vantagem de Wilson Lima ainda o consolida na primeira colocação. A Zona Norte e Zona Leste, que somam 50% dos votos de Manaus, ainda têm como liderança o candidato Wilson Lima.

Na compilação de dados dos municípios do interior, Lima tem 63,55% da preferência dos eleitores e Mendes soma 36,46%.

Presidente

No levantamento feito para o cargo de presidente do Brasil, Jair Bolsonaro segue com a preferência dos eleitores amazonenses. O candidato do PSL aparece com 55,75% das intenções de votos, o petista Fernando Haddad soma 44,25%.

Assim como no primeiro turno, nos municípios do interior, Haddad segue com a preferência dos eleitores: 59,98% contra 40,02% do ex-capitão do Exército Brasileiro.

Nova pesquisa

De acordo com Eric Barbosa, na próxima semana a equipe da Pontual irá a campo para coletar mais números, a fim de que uma pesquisa de intenção de votos seja publicada entre os dias 24 e 25 de outubro.

