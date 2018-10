Wilson Lima cumpre agenda de campanha em Borba nesta sexta-feira

Borba - O candidato a governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC) visitou o município de Borba, a 150 km de Manaus, na manhã desta sexta-feira (19), e foi recebido com festa pela população, que abraçou de vez a candidatura da mudança e o acompanhou numa carreata seguida de caminhada pelas ruas da cidade.

“Estou muito comprometido com a mudança da vida do povo do interior. Temos um estado rico, mas o interior está abandonado, com ineficiência de serviços básicos como saúde, segurança e educação. Isso vai acabar”, disse Wilson, em evento com apoiadores depois da carreata.

Lima assumiu ainda compromissos diretos com a população borbense. “Vamos trabalhar para recuperar a estrada Borba-Mapiá e a estrada do Axinim e, ainda, para levar a UEA para Borba, uma demanda de estudantes que me procuraram aqui na cidade”, declarou. “O mote principal do nosso projeto é não roubar. Assim, sobra dinheiro e dá para fazer muito pelo nosso estado”.

A agricultora e presidente do Movimento das Mulheres de Borba, Maria da Conceição Diniz, declarou apoio ao candidato. “As mães e os pais de família de Borba pedem pela mudança, porque não tem emprego, não tem perspectiva. Eu voto 20, porque confio no Wilson para mudar isso”, comentou.

A tecnóloga em gestão pública Joyce Maquiné também rejeita o continuísmo e é partidária da mudança. “Wilson é o novo, é a mudança. Precisamos tirar quem está no poder há 30 anos sugando o Amazonas, principalmente os interiores”, disse.

Nesta sexta-feira, Wilson Lima segue ainda para outros dois municípios da Calha do Rio Madeira: Manicoré e Humaitá.

