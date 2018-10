Wilson Lima lidera com 65% contra 35% de Amazonino na pesquisa Ibope

Wilson Lima (esquerda) e Amazonino Mendes ( direita) | Foto: Divulgação

Manaus - A primeira pesquisa Ibope com as intenções de voto para o governo do Amazonas no segundo turno das eleições 2018, apontou que o candidato Wilson Lima (PSC) abriu 30 pontos de vantagem e lidera com 65% dos votos válidos no estado. Seu adversário, Amazonino Mendes (PDT) somou 35%. O levantamento foi divulgado nesta sexta-feira (19).



A pesquisa foi realizado entre terça-feira (16) e a quinta-feira (18). Para calcular os votos válidos, são excluídos da amostra os votos brancos, os nulos e os eleitores que se declaram indecisos. Para vencer no 2º turno, um candidato precisa de 50% dos votos válidos mais um voto. Foram entrevistados 812 eleitores em 22 municípios.

Nos votos totais, em que são considerados os indecisos, brancos e nulos, o cenário foi o seguinte:

Wilson Lima (PSC): 63%

Amazonino Mendes (PDT): 34%

Branco/nulo: 2%

Não sabe/não respondeu: 1%

Rejeição

A pesquisa também apontou o potencial de voto e rejeição para governador. 10% dos entrevistados disseram que não votariam em Wilson Lima de jeito nenhum, o índice sobe para 45% quanto se trata do candidato Amazonino Mendes.

A Pesquisa foi contratada pela Rede Amazônica. O nível de confiança da pesquisa é de 95%. Isso quer dizer que há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem a realidade, considerando a margem de erro, que é de 3 pontos, para mais ou para menos.

