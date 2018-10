Ato de campanha de Amazonino vira fiasco em escola de samba de Manaus

Em ato de campanha, Amazonino Mendes reuniu simpatizantes na Escola de Samba Vitória Régia | Foto: Márcio Melo

Manaus - Uma reunião do governador e candidato à reeleição, Amazonino Mendes (PDT), realizada na noite sexta-feira (19), na Escola de Samba Vitória Régia, Zona Sul, que poderia ter reunido uma multidão, foi um verdadeiro fiasco de público, em um fim de campanha melancólico. Números apontados em diversas pesquisas apontam a provável derrota do candidato no pleito, no fim de outubro.

Em um pronunciamento que durou apenas 3 minutos e 42 segundos, Amazonino reforçou o discurso que vem fazendo na mídia contra o seu oponente, Wilson Lima (PSC), e disse que “não vai permitir que o estado caia em mãos de inexperientes”.



“A Vitória Régia é uma coisa linda. Eu só lhes posso prometer a continuidade de um trabalho limpo. Estamos aí nessa batalha não por mim, porque o Amazonino ama generosamente o seu povo. Eu tenho que dar tudo de mim agora a vocês, por isso estou aqui nesta jornada, pronto. O meu maior presente é o meu querido povo amazonense”, disse o governador.

Com o discurso da velha política, Amazonino cutucou Wilson ao frisar a experiência que tem ao longo de 40 anos de vida pública.



“Eu não permitirei e nem posso permitir que o nosso estado caia em mãos inexperientes. O estado está melhor, com esse ano duro de trabalho. Se Deus me permitir e se vocês me permitirem, eu quero partir sem partir, quero sair daqui sem sair e quero levar sempre essa lembrança desse momento e dessa alegria. Por isso, eu saio sem sair, porque aqui fica uma fatia do meu coração”.

Em contrapartida, Wilson tem exibido em sua campanha política relatos de pessoas que têm “experiência” com situações críticas pelas quais o estado passa como vítimas de assalto, de negligência na saúde pública, entre outros.



O evento reuniu aproximadamente 400 pessoas, entre servidores e simpatizantes. O Secretário de Cultura Denilson Novo, o deputado federal eleito Marcelo Ramos estiveram ao lado de Amazonino no palco.

Rebecca faz caminhada no Viver Melhor

Ainda na tarde de sexta, a candidata a vice na chapa de Amazonino, Rebecca Garcia (PP), fez uma caminhada e panfletagem no Conjunto Habitacional Viver Melhor, no Santa Etelvina, Zona Norte. Rebecca visitou casas e estabelecimentos comerciais e falou à população propostas para o estado. O evento reuniu aproximadamente 50 pessoas.